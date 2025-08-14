Autofahrerin fährt Motorradfahrer um – 43-Jähriger leicht verletzt

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ist in der Zollernstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer passiert. Wie die Polizei mitteilt, war die 31-jährige Autofahrerin in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Hierbei wollte die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen wenden und übersah dabei offenbar den 43-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 7500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Köperverletzung gegen die 31-Jährige. (klijo)

