Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: Autofahrerin fährt Motorradfahrer um – 43-Jähriger leicht verletzt

Augsburg

Autofahrerin fährt Motorradfahrer um – 43-Jähriger leicht verletzt

Offenbar übersah die 31-Jährige den Motorradfahrer. Dann stießen beide zusammen. Der Sachschaden ist hoch.
    • |
    • |
    • |
    In der Zollernstraße gab es einen Unfall.
    In der Zollernstraße gab es einen Unfall. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ist in der Zollernstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer passiert. Wie die Polizei mitteilt, war die 31-jährige Autofahrerin in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Hierbei wollte die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen wenden und übersah dabei offenbar den 43-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 7500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Köperverletzung gegen die 31-Jährige. (klijo)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden