Autofahrt unter Medikamenteneinfluss führt zu Anzeige

Eine Autofahrerin streift ihr eigenes Garagentor und landet benommen auf der Rote-Torwall-Straße. Ansonsten beschäftigten mehrere Drogen-Vorfälle die Polizei am Wochenende.

Drogen und starke Medikamente waren am Wochenende bei mehreren Einsätzen der Polizei im Spiel. In einem Fall kam es zu einer kuriosen Situation, als sich eine Person in einer Wohnung gegenüber den Beamten "verplapperte" und diese hellhörig wurden.

Einen Marihuana-Fund machte die Polizei am Sonntag in der Innenstadt. Gegen 1.30 Uhr führte eine Streife in der Perzheimstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten die Beamten Marihuana-Geruch in einem Fahrzeug fest. Bei dem 23-jährigen Beifahrer wurde eine kleine Menge Marihuana gefunden. Auch bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei eine geringe Menge sicher. Der 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Mann kommt nicht mehr in seine Wohnung und holt Hilfe

Zu einer Überraschung kam es bei einem weiteren Einsatz am Freitag. Ein 44-Jähriger rief die Polizei, weil er sich kurz zuvor aus seiner Wohnung in der Donauwörther Straße versehentlich ausgeschlossen hatte. Ein Bekannter in seiner Wohnung habe trotz Klingeln und Klopfen die Tür nicht geöffnet, sagte der Mann den Beamten. Als eine Streife eintraf, öffnete der 51-jährige Bekannte schließlich doch die Tür. Er sei eingeschlafen und habe nichts mitbekommen, erklärte er. Dann begann der eigentliche Polizeieinsatz: Ein weiterer Anwesender fragte die Beamten beiläufig, ob das Marihuana nun sichergestellt werde. Die Einsatzkräfte wurden hellhörig. Tatsächlich wurde eine geringe Menge Marihuana sowie Amphetamin sichergestellt, so die Polizei. Unter den Anwesenden entbrannte wegen des Vorfalls ein Streit, weshalb die Beamten schließlich dem 51-Jährigen einen Platzverweis erteilten.

Eine berauschende Wirkung hatten offenbar auch Medikamente, die eine Autofahrerin eingenommen hatte. Am Freitagnachmittag alarmierten Verkehrsteilnehmer die Polizei, weil ein Pkw in der Rote-Torwall-Straße auf der Gegenfahrbahn stand. Die 59-jährige Fahrerin reagierte auf Ansprache nicht und schien deutlich benommen, heißt es im Polizeibericht. Außerdem fiel den Beamten ein frischer Unfallschaden am Auto auf. Der Grund konnte ermittelt werden: Die Frau hatte bereits bei Fahrtbeginn das Tor ihrer eigenen Garage gestreift.

Autofahrerin muss Fahrzeugschlüssel abgeben

Wie sich herausstellte, hatte die 59-Jährige offenbar Medikamente eingenommen, unter deren Wirkung keine Kraftfahrzeuge geführt werden dürfen. Um zu verhindern, dass die Frau weiterfährt, wurde der Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt. Die Frau muss nun mit einer Anzeige rechnen. Vergleichbar zum Fahren unter Alkoholeinfluss oder Drogeneinwirkung steht nach dem Strafgesetzbuch auch unter Strafe, wer unter Einwirkung anderer berauschender Mittel – etwa entsprechender Medikamente – im Straßenverkehr unterwegs ist. (eva)