Augsburg

vor 17 Min.

Autorennen? Überholmanöver am Curt-Frenzel-Stadion endet mit Unfall

Am späten Samstagabend hat sich in der Gesundbrunnenstraße unweit des Curt-Frenzel-Stadions in Augsburg ein massiver Verkehrsunfall ereignet. Der Schaden ist hoch.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

In der Augsburger Gesundbrunnenstraße prallt am späten Samstagabend ein BMW in geparkte Autos. Verletzt wird niemand. Es gibt Hinweise auf ein illegales Rennen.

In der Gesundbrunnenstraße hat der Fahrer eines schwarzen BMW am späten Samstagabend einen massiven Unfall verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor er um etwa 23 Uhr unweit des Curt-Frenzel-Stadions bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte in ein am linken Straßenrand geparktes Auto, auch dahinter stehende Fahrzeuge wurden mehrere Meter weggeschleudert und massiv beschädigt. Auto-Unfall am Augsburger Curt-Frenzel-Stadion: Polizei setzt Drohne ein Die Aussagen von Zeuginnen und Zeugen deuten darauf hin, dass der Unfall im Rahmen eines Rennens passiert sein könnte. Demnach war der Unfall-Verursacher deutlich zu schnell unterwegs. Die Polizei brachte den mutmaßlichen Verantwortlichen auf die zuständige Dienststelle. Auch eine Drohne kam zum Einsatz. Am Unfallort waren neben Polizei auch ADAC und Rettungskräfte, verletzt wurde allerdings offenbar niemand. Um kurz vor 1 Uhr war der Einsatz beendet, erst dann konnte dort auch wieder die Straßenbahn durchfahren. Autos konnten passieren, allerdings kam es zu deutlichen Verkehrseinschränkungen. Wie Anwohnerinnen und Anwohner berichten, ereignen sich an der entsprechenden Stelle in der Gesundbrunnenstraße häufiger Verkehrsunfälle, wohl regelmäßig wegen riskanter Überholmanöver. Ob der Verursacher im aktuellen Fall – laut Polizei nicht als Fahrzeughalter eingetragen – unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, ist noch unklar.

Themen folgen