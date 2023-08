Autorin öffnet Lesern am Augsburger Dom Tür in eine fantastische Welt

Die Autorin Romy Gläser veröffentlicht bald den ersten Band einer Fantasy-Trilogie, die in Augsburg spielt. Darin lässt sie auch blutrünstige Monster auf die Stadt los.

Leseratten kennen das. Da sitzt man stundenlang auf dem Sofa, schmökert in seinem Lieblingsroman. Und dann treffen die Protagonisten der Geschichte, die Seite um Seite so etwas wie Freunde geworden sind, eine falsche Entscheidung nach der anderen. Am liebsten würde man da ins Buch hineinspringen und sie einmal kräftig durchschütteln. So ging es vor Jahren auch Romy Gläser. Eine Tür in das Buch müsste es geben, dachte sie sich. Und damit war die Idee für ihre Fantasybücherreihe geboren.

"Fantastische Türen" heißt der erste Band der Trilogie, der ab Ende Oktober zu haben ist. Die spielt zum Teil in Augsburg. Dort ist die 42-Jährige aufgewachsen und zur Schule gegangen, bevor es sie in die Welt hinauszog. "Regionalkrimis gibt es viele", sagt Romy Gläser. "Aber bei Fantasybüchern fällt mir da keines ein. Ich wollte eines machen, das in Deutschland spielt, an einem Ort, an dem ich mich auskenne." An den ist die gelernte Bürokauffrau mittlerweile wieder zurückgekehrt und arbeitet hier als Rezeptionistin im Hotel NinetyNine am Technologiezentrum. Neben der Arbeit ist ihr großes Hobby das Schreiben. Schon in der 1. Klasse begann sie, Geschichten zu Papier zu bringen. "Und seitdem habe ich einfach nicht mehr aufgehört mit dem Schreiben." In der Teenagerzeit verfasste Romy Gläser Fanfiction, also alternative, ausgedachte Geschichten über fiktive Romanfiguren oder auch real existierende Personen. Später folgten im Selbstverlag die Fantasybücher "Phönix" und "Götterspiel" sowie "Machenschaften." In dem Buch, das 2015 erschien, geht es um den Ausbruch einer verheerenden Seuche. "Da gibt es einen Virus, der von einem Pharmaunternehmen entwickelt wird, um mit dem Gegenmittel Geld zu machen."

Augsburgerin schrieb in der Pandemie in sechs Monaten drei Bücher

Als die Hotelrezeptionistin während der Pandemie dann monatelang zuhause war, machte sie sich an die Umsetzung ihrer Idee mit den Türen in die Bücher. Innerhalb von sechs Monaten schrieb sie alle drei Bände. Im ersten Band "Fantastische Türen", der an Halloween erscheint, entdeckt die junge Protagonistin immer wieder Portale, die sie in fantastische Welten führen, wie die 42-jährige Autorin verrät. Etwa am Augsburger Dom oder im Siebentischwald. Doch die Sache hat einen Haken: Die Türen funktionieren in beide Richtungen. Und so machen sich in Augsburg und Umgebung bald sagenhafte Kreaturen, aber auch blutrünstige Monster aus den Büchern breit.

Ihre eigenen Bücher vertreibt Romy Gläser bisher im Selbstverlag. Sie können bei Buchhändlern oder im Internet bestellt werden und werden dann erst für die Leser gedruckt. Bisher, sagt die 42-Jährige, kostet sie die Schriftstellerei mehr Geld als sie einbringt. Mehrere hundert Euro hat sie schon in die Gestaltung der Cover, das Lektorat und Korrektorat gesteckt. "Aber es ist halt ein Hobby. Und jedes Hobby kostet Geld." Romy Gläsers großer Traum wäre aber natürlich, einen Verlag zu finden. Und ihre Werke irgendwann einmal in einer Buchhandlung in Augsburg stehen zu sehen. Damit möglichst viele Leserinnen und Leser durch die Tür in ihre fantastischen Welten treten können.

