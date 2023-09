Autos beschädigt: Unbekannter wirft mit Schild um sich

Unbekannte haben in Augsburg zwei Autos beschädigt. In einem Fall flog ein Schild.

Ein Unbekannter hat in der Joseph-Haas-Straße im Herrenbach ein Verkehrszeichen auf ein geparktes Auto geworfen. Der Vorfall geschah im Zeitraum von vergangenem Sonntag um 14 Uhr bis Montag, 8 Uhr. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2710 entgegen.

In der Karlsbader Straße in der Hammerschmiede beschädigte eine bislang unbekannte Person vier Reifen eines Autos. Tatzeitraum: Vergangener Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 8 Uhr. Der Sachschaden beträgt etwa 600 Euro. Hinweise in diesem Fall unter 0821/323-2310. (ina)