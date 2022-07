Augsburg

18:06 Uhr

Autoverwerter zu Großbrand in Lechhausen: "Das ist Schock pur"

Plus Schrott ist das Fachgebiet der Brüder Bachmann. Nun, nach dem verheerenden Brand auf ihrer Augsburger Anlage, stehen sie vor ungekannten Schäden. Es gibt neue Details.

Von Max Kramer

Vitali Bachmann marschiert durch seine Lagerhalle, links und rechts Regale voller Motoren, Ersatzteile und Technik. Dann tritt er nach draußen, in die Lechhauser Mittagshitze – und steht vor einem schwarz-rußigen Trümmerfeld. "Da drin", sagt der kräftige Mann in Unterhemd und Sandalen. "Da drin hat das alles angefangen." Der 38-Jährige zeigt auf einen ineinander verschmolzenen Haufen aus zwei Autowracks, Metallregalen, Reifenresten und undefinierbar verkohlter Masse. Da drin also fand ein Brand seinen Anfang, der am Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehr auslöste, der eine enorme Rauchsäule erzeugte, der das Gelände des Autoverwerters nach wie vor in feurigen Geruch taucht – und der Fragen aufwarf, auf die es nun erste Antworten gibt.

