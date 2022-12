Augsburg

AWO Augsburg spricht sich für Verbot von Zeitarbeit in der Pflege aus

Plus In der Branche wird kritisiert, dass der Einsatz von Zeitarbeitskräften zu hohen Kosten und Unruhe in der Belegschaft führt – mit Folgen für Pflegebedürftige.

Von Miriam Zissler

Personal ist im medizinischen Bereich rar. Ein Zustand, der sich für Zeitarbeitsfirmen bezahlt macht: So wechseln Pflegekräfte von ihren eigentlichen Arbeitgebern in Kliniken oder Altenheimen zu Zeitarbeitsfirmen, werden von ihnen bezahlt und arbeiten in kooperierenden Einrichtungen. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen müssen so nicht nur deutlich mehr für dieses Personal bezahlen, sondern unter Umständen auch Zugeständnisse wie flexiblere Arbeitszeiten machen. Das treibe nicht nur die Kosten in die Höhe, sondern führe auch zu Unzufriedenheit in der Belegschaft, wie kürzlich Pflegedirektorin Susanne Arnold vom Uniklinikum Augsburg (UKA) gegenüber unserer Redaktion schilderte. Das UKA will deshalb so schnell wie möglich ohne Zeitarbeit auskommen. Michael List, Geschäftsführer der AWO Augsburg für den Bereich Altenhilfe, und Werner Weishaupt, Sprecher der Geschäftsführung der AWO Augsburg, gehen noch einen Schritt weiter. Sie sagen: "Zeitarbeit in der Pflege muss verboten werden."

