AWS-Streik: Die meisten Tonnen werden erst kommende Woche abgeholt

Die Augsburger müssen mit deutlichen Einschränkungen bei der Müll-Abholung rechnen. Grund ist der Verdi-Streik. Wann welche Tonnen nachträglich geleert werden.

Die Augsburgerinnen und Augsburger müssen sich auf weitreichende Einschränkungen bei der Müll-Entsorgung einstellen. Wie der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg (AWS) am Mittwoch mitteilt, werden die Tonnen für Restmüll, Bioabfälle sowie für Papier und Pappe am Donnerstag, 2. März, nicht geleert. Grund ist der Verdi-Streik im öffentlichen Dienst, der derzeit verschiedene Bereiche betrifft: Während etwa am Mittwoch Azubis die Arbeit niederlegten, folgen am Freitag Beschäftigte im Nahverkehr.

Verdi-Streik führt zu Verzögerung bei Müll-Abholung in Augsburg

Wegen des AWS-Streiks bleiben am Donnerstag, dem üblichen Abholtag, die Tonnen stehen – mit Ausnahme der Wertstofftonnen für Kunststoffe und Metalle, die regulär geleert werden. In den Bereichen Müllabfuhr und Straßenreinigung, allen Wertstoff- und Servicepunkten (Unterer Talweg, Holzweg, Johannes-Haag-Straße, Oberer Auweg) sowie der Deponie Augsburg-Nord wird der Betrieb dagegen stillgelegt. Der Winterdienst ist nicht betroffen, das Kundencenter in der AWS-Zentrale nur eingeschränkt besetzt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von ThingLink anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann ThingLink Oy Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Stadt Augsburg bittet die Bürgerinnen und Bürger, bereits bereitgestellte Tonnen wieder zurückzustellen. "Die Leerung wird am übernächsten Freitag, 10. März, nachgeholt", heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Papier und Pappe werde nur in den bereitgestellten Tonnen mitgenommen – sofern die Kapazitäten nicht ausreichen, verweist der AWS auf die vier Wertstoff- und Servicepunkte ab Freitag, 3. März, zu den regulären Öffnungszeiten. Zusätzliche Restabfälle werden demnach nur mitgenommen, wenn der Restmüll in den amtlich grauen Abfallsäcken bereitgestellt ist.

Restmüll, Papier, Bioabfall: AWS leert die meisten Tonnen im Stadtgebiet nicht

Auch sämtliche Abholtermine für Sperrmüll und Grüngut, die für den 2. März vereinbart waren, werden auf Freitag, 10. März, verschoben. Der AWS bittet darum, bereits bereitgestellten Sperrmüll nach Möglichkeit wieder von der Anfahrtsstelle zu entfernen und erst am 10. März bis 6.30 Uhr wieder bereitzustellen. (kmax)

Lesen Sie dazu auch