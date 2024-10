AZ-Leser-Aufruf: Was sich die Augsburger für „ihre“ Innenstadt wünschen

Attraktive Geschäfte, günstigere Parkgebühren, ein besseres ÖPNV-Angebot und mehr Grün: Wer über eine attraktive Innenstadt nachdenkt, kommt immer wieder auf diese Punkte zu sprechen. Was müsste sich in Augsburg ändern, damit wieder mehr Besucherinnen und Besucher Lust verspüren, in die Stadt zu kommen? Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt – und zahlreiche Zuschriften erhalten. Eine Zusammenfassung.

