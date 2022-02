Azubi-Messe "Fit for Job" in Augsburg wird von März auf Mai verschoben

Wegen der unübersichtlichen Pandemielage ziehen die Augsburger Wirtschaftskammern Konsequenzen. Wie der Fahrplan für die Ausbildungsmesse nun aussieht.

Wenn junge Menschen einen Ausbildungsplatz im Wirtschaftsraum Augsburg suchen, ist die "Fit for Job" seit vielen Jahren eine beliebte Anlaufstelle. Bei der Ausbildungsmesse im Augsburger Messezentrum stellen sich viele Firmen vor, die Nachwuchskräfte suchen. Die Corona-Pandemie brachte die Abläufe in den Vorjahren allerdings durcheinander. 2020 fiel die Veranstaltung ersatzlos aus, im Vorjahr gab es eine digitale Lösung. In diesem Jahr sollen nun wieder persönliche Kontakte möglich sein. Corona kommt aber erneut ins Spiel: Es gibt eine Terminverschiebung.

Der persönliche Kontakt gilt als zentraler Bestandteil des Orientierungs- und Rekrutierungsprozesses in der Messe Augsburg, sagen die Veranstalter. Da der Kontakt aufgrund weiter steigender Corona-Fallzahlen unverändert schwierig sei, haben sich Industrie- und Handelskammer (IHK) und Handwerksammer (HWK) entschieden, die Messe auf den 21. Mai zu verschieben. Ursprünglich war der 26. März geplant. Die Fit for Job ist die größte Messe rund um die duale Berufsausbildung in Schwaben.

Bis zu 10.000 junge Leute kamen jeweils zur "Fit for Job" nach Augsburg

Bis zu 10.000 Interessierte waren in den vergangenen Jahren ins Augsburger Messezentrum gekommen, um sich über Berufe und Firmenprofile, aktuelle Stellenangebote sowie Aus- und Weiterbildungsprogramme zu informieren. Die Ausbildungsbereitschaft der schwäbischen Wirtschaft sei auch jetzt trotz Corona-Krise groß, heißt es bei den Kammern. Ausbildungsbetriebe sowie Schülerinnen und Schüler fänden aber oft erst spät zueinander. Bis in den Herbst hinein würden offene Ausbildungsplätze besetzt, sagen die Wirtschaftskammern: "Damit bietet die Azubimesse trotz der Verschiebung um fast zwei Monate weiterhin die Chance, im Jahr 2022 in den Traumberuf zu starten."

