B17: Augsburger ÖDP will Photovoltaik-Dach

Augsburg

B17: Augsburger ÖDP will Photovoltaik-Dach

Geklärt werden soll, ob das den Lärmschutz für Anlieger verbessern würde und was das kosten würde. Die Nachbarkommune Stadtbergen plädiert für eine andere Lösung.
    Die Augsburger ÖDP fordert eine Prüfung, ob eine Überdachung der B17 mit Photovoltaik einen Lärmschutz mit sich bringen würde.
    Die Augsburger ÖDP fordert eine Prüfung, ob eine Überdachung der B17 mit Photovoltaik einen Lärmschutz mit sich bringen würde. Foto: Silvio Wyszengrad

    Nachdem die B17 auf Höhe Stadtbergen einen „Deckel“ aus Beton bekommen soll, um den Lärmschutz zu verbessern, fordert die Augsburger ÖDP, im Augsburger Stadtgebiet eine Überdachung aus Photovoltaik-Elementen zu prüfen. Das Baureferat hatte auf Anfrage unserer Redaktion zur Perspektive für einen Betondeckel auf Augsburger Flur zurückhaltend reagiert und hohe Kosten für Bau und Unterhalt angeführt. ÖDP-Stadtrat Christian Pettinger bringt nun eine (Teil-)Überdachung aus Photovoltaik-Elementen ins Spiel. „Diese wäre nicht nur wesentlich leichter, was den statischen Erfordernissen deutlich entgegen käme, sondern würd eden sowieso schon versiegelten Straßenraum sinnvoll nutzen“, so Pettinger. Die Stadt solle nun prüfen, ob eine Photovoltaik-Überbauung Schallschutz brächte und wie Kosten und Energie-Ertrag zueinander stehen. (skro)

