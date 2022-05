B17 für drei Stunden gesperrt: Langer Stau nach Polizeieinsatz

Wegen eines Rettungseinsatzes ist die B17 in Augsburg am Montagmorgen stundenlang gesperrt worden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zu einem größeren Rettungseinsatz kam es am Montagmorgen, kurz nach acht Uhr, an der B17 in Augsburg. Nach Angaben der Polizei hatte sich eine Person von einer Brücke auf die Fahrbahn gestürzt und kam ums Leben. Das Unglück passierte auf Höhe der Gögginger Straße zwischen den Anschlussstellen Leitershofen und Universität.

Wegen des Einsatzes war die Bundesstraße in südlicher Richtung für rund drei Stunden komplett gesperrt, auf der Fahrbahn in der Gegenrichtung wurde der Verkehr kurzzeitig gestoppt. Autos, Lkw und Motorräder wurden von der B17 abgeleitet. Da zu der Zeit zum Teil erheblicher Berufsverkehr bestand, kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Sie reichten bis in die Mittagsstunden hinein. (ina)

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.