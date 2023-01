Baby mit Kissen erstickt: Prozess gegen Mutter wird neu aufgerollt

Plus Nach dem gewaltsamen Tod ihres neun Wochen alten Babys wurde eine Augsburgerin 2021 verurteilt. Nun wird der Fall vor Gericht in Teilen neu verhandelt.

Mit einer Puppe in den Händen betritt Vorsitzender Richter Michael Schneider zum Prozessauftakt den Verhandlungssaal. Die Puppe könnte bei der entscheidenden Frage eine Rolle spielen: Wie kam es zu dem Schädelbruch eines erst neun Wochen alten Säuglings? Und: Welche rechtlichen Folgen könnte dies für die Mutter bedeuten? Über ein Jahr nach dem Urteil gegen eine damals 25-jährige Augsburgerin wird der Prozess um ihr getötetes Baby vor der 1. Strafkammer des Augsburger Landgerichts in Teilen neu aufgerollt.