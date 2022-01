Augsburg

Badegäste sind sauer über den Zustand der Augsburger Hallenbäder

Plus Das Hallenbad in Göggingen ist jetzt wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Die Freude darüber ist deshalb nicht groß, weil es an anderen Orten viele Kritikpunkte gibt.

Von Lara Reile

Es ist kurz vor 12 Uhr am Freitagmittag. Vor dem Hallenbad in Göggingen stehen bereits drei Damen und ein Mann. Sie warten mit ihren gepackten Schwimmtaschen drauf, dass der Bademeister ihnen die Türen öffnet. Während es draußen im Schatten vor der Schwimmhalle frostige zwei Grad kalt ist, lockt drinnen ein Schwimmerbecken mit angenehmen 29 Grad Wassertemperatur, denn Freitag ist Warmbadetag. Erst seit Donnerstag ist das Schwimmbad in Göggingen wieder offen; denn weil vergangene Woche das Spickelbad wegen eines technischen Defekts geschlossen werden musste, hat die Stadt als Ausgleich das Gögginger Hallenbad wiedereröffnet.

