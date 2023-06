Badeopfer vom Lech ist im Krankenhaus gestorben

Ein 51-jähriger Mann war am Pfingstsonntag untergegangen. Nun ist der Mann gestorben. Die Wasserwacht äußert sich zu Notsituationen im Wasser.

Der 51-jährige Mann, der am Sonntag bei einem Badeunglück im Lech unterging, ist im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei der Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Zustand des Mannes war in den vergangenen Tagen von den Ermittlern bereits als kritisch bezeichnet worden. Zwei Männer hatten den Rumänen aus dem Wasser gezogen, nachdem er in den Lech geraten war. An der Gaststätte Floßlände in Lechhausen wurde er reanimiert und anschließend ins Universitätsklinikum gebracht.

Wie berichtet, hatten am Pfingstsonntag zunächst mehrere Passanten eine hilflose Person im Wasser treiben sehen. Zwei Männer sprangen daraufhin in den Fluss und zogen nach Angaben der Polizei den 51-Jährigen an Land. Passanten versuchten vor Ort, den Mann wiederzubeleben, auch ein Notarzt kam hinzu, der sich zu der Zeit an der Floßlände aufhielt. Die Rettungsaktion wurde von vielen Menschen am Sonntag registriert, da der Lech ein beliebtes Ausflugsziel ist, auch die Gaststätte war an dem sonnigen Tag gut besucht.

Am Pfingstsonntag verunglückte ein Mann im Lech in Lechhausen. Foto: Christoph Bruder

Die Identität des Mannes war für die Rettungskräfte und die Polizei zunächst über mehrere Stunden hinweg nicht zu klären gewesen. Wie die Polizei später auf Anfrage sagte, hatten Bekannte ihn am Sonntagabend als vermisst gemeldet. Offenbar hatte sich die Gruppe am Sonntag zum Grillen getroffen. Der Verunglückte verließ dieses Treffen. Man verlor sich offenbar zunächst aus den Augen.

Badeunglück in Augsburg: Bekannte meldeten den Mann als vermisst

Wie der Mann in das Wasser im Lech gelangte, ist weiter Gegenstand der Ermittlungen, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Die Kriminalpolizei will die weiteren Hintergründe des Geschehens aufklären. Sie bittet Zeugen und Zeuginnen, insbesondere Menschen, die beobachtet haben, wie der Mann in das Wasser fiel, sich unter 0821/323-3810 zu melden. (jaka)