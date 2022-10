Bader-Haus in Augsburg: Der hintere Gebäudeteil wird abgerissen

An der Augsburger Stadtmetzg läuft eine spektakuläre Baustelle. Der Abrissbagger ist im Einsatz. Es entsteht ein Millionenprojekt.

In der Karolinenstraße in Augsburg stehen umfangreiche Neubau- und Sanierungsarbeiten an. Das Bader-Haus, in dem zuletzt die Buchhandlung Pustet saß, wird für einen Millionenbetrag umgebaut. Auch für den Flachbau, in dem früher der Drogeriemarkt Müller untergebracht war, gibt es große Pläne. Ein mehrgeschossiger Neubau ist geplant. Von den Arbeiten selbst ist in der Karolinenstraße noch nichts zu sehen.

Anders sieht es dagegen auf der rückwärtigen Seite aus. Es ist das Areal an der Stadtmetzg. Hier ist bereits der Abrissbagger vorgefahren. Das Augsburger Bauunternehmen Puschak entwickelt das Bader-Haus neu. Der hintere Gebäudeteil zur Altstadt hin wurde bereits entkernt und für Abbrucharbeiten vorbereitet. Diese Arbeiten laufen nun. Mit dem Neubau soll im zweiten Quartal 2023 begonnen werden.

