Badespaß ist vorbei: Wasserspielplatz vor dem Rathaus wird abgebaut

Der Wasserspielplatz am Rathausplatz in Augsburg war eine Attraktion. Nun kommt er weg. Stattdessen kommen bald die Augsburger Sommernächte.

In den vergangenen Wochen war der Wasserspielplatz am Augsburger Rathausplatz eine Attraktion. Vor allem Kinder vergnügten sich. Planschen vor dem Rathaus kam gut an. Der Spielplatz wird seit Freitag abgebaut. Doch demnächst folgt eine andere Bühne. Nächsten Donnerstag beginnen die Augsburger Sommernächte. Der Rathausplatz gehört zur Festzone.

In Augsburg wird über Standort für Spielplatz bereits diskutiert

Die Stadtmarketinggesellschaft Augsburg Marketing hatte den Wasserspielplatz errichten lassen. Er sollte ein Beitrag zur Belebung der Innenstadt sein. Die Resonanz war sehr gut. Von vielen Seiten gab es Zuspruch für die Aktion. Ein Wasserspielplatz könnte sogar eine dauerhafte Lösung in der Innenstadt sein, hieß es.

Der Rathausplatz wird weiter Festzone bleiben. Nächste Woche finden von Donnerstag, 29. Juni, bis Samstag, 1. Juli, die Augsburger Sommernächte statt. Vor dem Rathaus steht eine große Bühne. Veranstalter ist ebenfalls Augsburg Marketing.

