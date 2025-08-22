Warum Cumpanum seine Filiale in der Bahnhofstraße geschlossen hat

Die Filiale der Bäckerei Cumpanum in der Bahnhofstraße ist derzeit geschlossen. Darauf weisen auch große Plakate an der Tür hin. Doch die Schließung ist nur vorübergehend, verrät Inhaber André Heuck.

„Wir haben ein neues Food-Konzept entwickelt, für das der Standort aufgrund der Laufkundschaft in der Bahnhofstraße ideal ist. Jetzt fangen wir mit dem Umbau an und im späten Herbst wollen wir eröffnen“, erzählt er. Mehr wird noch nicht verraten.

Cumpanum hat seinen Sitz in Bobingen. Mittlerweile gibt es aber nicht nur dort und in Augsburg Filialen. Auch in Schwabmünchen, Gersthofen, München, Starnberg und Ulm ist die Bäckerei mittlerweile vertreten. Sie will mit 100 Prozent Bio und traditioneller Handwerkskunst beim Kunden punkten.