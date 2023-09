38-Jähriger will angetrunken Auto fahren

Wegen einer Auseinandersetzung wird die Polizei in Augsburg in den Bärenkeller gerufen. Als ein Mann sich hinter das Steuer setzt, reagieren die Beamten schnell.

Ein 38-Jähriger wollte sich am Mittwoch alkoholisiert hinter das Steuer seines Autos setzen, was die Polizei verhinderte, wie sie berichtet. Den Angaben zufolge waren die Beamten gegen 0.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Wertinger Straße gerufen worden. Nachdem die Polizisten die Anzeige aufgenommen hatten, "gab der 38-Jährige zunächst an, mit dem Taxi nach Hause fahren zu wollen", so die Polizei. Wenig später beobachteten ihn die Beamten den Angaben zufolge jedoch dabei, wie er sich gerade hinter das Steuer seines Autos setzen wollte. Da der Mann alkoholisiert war, stellten die Beamten den Autoschlüssel sicher und unterbanden die Heimfahrt des Mannes. (jaka)