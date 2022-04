Auto kippt auf die Seite: Mann ohne Fahrerlaubnis baut folgenreichen Unfall

Ein Mann ist in Augsburg zu schnell unterwegs, kippt mit seinem Mercedes im Bärenkeller auf die Seite und rutscht mit dem Auto in einen parkenden Wagen.

Ein 21-Jähriger hat in der Nacht auf Dienstag einen Unfall in der Hirschstraße verursacht. Nach Auskunft der Polizei bog der Mann mit seinem Mercedes vom Meisenweg nach rechts in die Hirschstraße ab und überfuhr hierbei offenbar zügig den dortigen Randstein "mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit", so die Polizei. Die Folge: Sein Fahrzeug kippte auf die linke Seite und rutschte auf der Fahrbahn weiter.

"Knapp zwei Meter später war die Rutschpartie dann an einem geparkten Mazda zu Ende", so die Polizei. Der Gesamtschaden des Unfalls liegt bei knapp 7.000 Euro; der 21-Jährige erlitt leichte, aber nicht weiter behandlungsbedürftige Verletzungen. Als die Polizei den Unfall aufnahm, sahen die Beamten allerdings, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, weshalb er nun angezeigt wird. Außerdem muss er noch für die Abschleppkosten seines Fahrzeug aufkommen. (jaka)