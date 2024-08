Bärenkeller Grundschüler lesen für einen guten Zweck

Einen „Sponsorenlauf“ der besonderen Art haben die Bärenkeller Grundschüler absolviert. Statt zu laufen, lasen die Kinder aus Büchern vor. Und erzielten dabei einen beachtlichen Betrag für das Kinderhilfswerk „UNICEF“.

Im Rahmen der Lesewochen haben die Kinder der Bärenkeller Grundschule im Rahmen der Aktion „Lesen für UNICEF“ auf freiwilliger Basis Bücher und Geschichten vorgelesen. Eltern, Freunde und Nachbarn unterstützten sie mit Spenden pro gelesener Seite. Mit viel Motivation und Ehrgeiz lasen die Kinder der Bärenkeller Grundschule von der ersten bis zur vierten Klasse in den letzten Wochen und konnten den beachtlichen Betrag von 2538 Euro erreichen. Die eine Hälfte des gesammelten Betrages bleibt nun in der Schule und wird zum Thema „Leseförderung“ verwendet, meldet die Schule. Hierzu möchten die Schule wieder neue Bücher für die Schulbücherei kaufen und eine Autorenlesung im nächsten Schuljahr veranstalten. Die andere Hälfte des „erlesenen“ Geldes wird an UNICEF gespendet und fließt in die Schulbildung von Kindern auf der ganzen Welt.

(att)