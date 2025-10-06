Icon Menü
Bärenkeller Grundschule erstrahlt im neuen Glanz

Bärige Neugestaltung der Eingangsfassade erfreut Schüler und Eltern.
Von Marie Widi
    • |
    • |
    • |
    Drei Bären ziehen nun die Fassade der Grundschule Bärenkeller.
    Drei Bären ziehen nun die Fassade der Grundschule Bärenkeller. Foto: Marie Widi

    Passend zum Schulanfang zeigt sich der Eingangsbereich der Grundschule Bärenkeller von einer neuen Seite. Der Augsburger Graffitikünstler Aaron Rossner entwarf und gestaltete in den Sommerferien die Fassade der Schule mit verschiedenen Bären. Rossners Idee war es die Heterogenität der Schülerschaft in Verbindung mit dem Schulnamen zu vereinen. Das Resultat mit einem Eisbären, Pandabär und Braunbär ziert nun den Eingangsbereich der Institution und erfreut Kinder, Eltern und die Lehrerschaft gleichermaßen.

    Graffitikünstler Aaron Rossner in Aktion.
    Graffitikünstler Aaron Rossner in Aktion. Foto: Marie Widi

