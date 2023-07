Augsburg

07:51 Uhr

Bluttat vor Supermarkt im Bärenkeller: Personal hilft dem verletzten Opfer

Plus Vor einem Supermarkt im Augsburger Stadtteil Bärenkeller geraten zwei Männer aneinander, einer zückt ein Messer und sticht zu. Nun nennt die Polizei weitere Details.

Von Jan Kandzora

Nach der Bluttat vor einem Supermarkt im Bärenkeller gibt es nun neue Entwicklungen. Wie berichtet, war es am Samstag im Zaunkönigweg gegen 16.15 Uhr zu einer folgenreichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 22-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Augsburger Polizei ermittelt seither wegen versuchten Totschlags, das Opfer muss im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Nach der Tat hatte sich der Verletzte in den Supermarkt geflüchtet.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, sei das schwer verletzte Opfer auf dem Weg der Besserung. "Eine Entlassung aus dem Krankenhaus ist absehbar", sagt ein Sprecher des Präsidiums in Augsburg. Zum Tatablauf hatten die Ermittler berichtet, dass der 22-Jährige sowie ein weiterer Mann aufeinandergetroffen und auf dem Parkplatz in Streit geraten waren. "Hierbei schubste der 22-Jährige zunächst den bislang unbekannten Täter", so die Polizei. Dieser soll daraufhin den 22-Jährigen mit einem Messer in den Bauch gestochen haben.

