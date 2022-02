Diebe brechen Keller auf und stehlen Tresor samt Inhalt

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in einen Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses im Bärenkeller. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendete ein bislang unbekannter Täter einen kleinen Tresor aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Bärenstraße. Der Täter gelangte dabei laut Polizei ohne Gewalteinwirkung in den Gemeinschaftskeller des Hauses und zwickte anschließend das Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf. Im Kellerabteil löste er einen Tresor von der Wand und entwendete diesen mitsamt dem Inhalt, Bargeld im mutmaßlich unteren fünfstelligen Eurobereich. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, können sich an die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Telefon 0821/323-2510 wenden. (bau)