Diebe stehlen Motor-Roller

Bislang unbekannte Täter stehlen in Augsburg in den Stadtteilen Bärenkeller und Hochzoll zwei Roller. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Im Bärenkeller hat am Montag ein bislang unbekannter Täter zwischen 8 und 16 Uhr einen auf einem Parkplatz abgestellten Roller im Oberen Schleisweg gestohlen. Der Roller hatte einen Wert, der im mittleren dreistelligen Eurobereich liegt, berichtet die Polizei, die wegen Diebstahls ermittelt und in dem Fall unter der Telefonnummer 0821/323-2510 um Hinweise bittet. Ein ähnliches Delikt ereignete sich in Hochzoll im Zeitraum von Montag, 15.30 Uhr, bis Dienstag, 5 Uhr. In dem Fall entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Roller in der Münchner Straße. "Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich", so die Polizei, die unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise bittet. (jaka)