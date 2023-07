Einbrecher nützen Abwesenheit der Bewohner

Unbekannte Täter sind im Augsburger Stadtteil Bärenkeller in ein Haus eingebrochen. Was sie mitnahmen.

Einen Einbruch in ein frei stehendes Haus in der Spechtstraße im Augsburger Bärenkeller meldet die Polizei. Die Tat geschah in der Zeit zwischen Sonntag, 2. Juli und dem darauffolgenden Freitag. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt. Die Hausbesitzer waren in dem Zeitraum nicht anwesend.

Der oder die Täter durchsuchten das Anwesen nach Wertgegenständen und stahlen schließlich mehrere elektronische Geräte und eine Uhr in einem niedrigen vierstelligen Gesamtwert. Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323-3810. (ina)