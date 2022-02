Polizei sucht Zeugen: Wer hat die missglückten Einbrecher gesehen?

Auf die Unterstützung möglicher Zeugen hofft die Polizei im Fall eines missglückten Einbruchs im Bärenkeller.

Am Dienstag, 1. Februar, bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Horgauer Weg Hebelspuren an der Hauseingangstüre. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 19:15 Uhr zu dem Wohnanwesen gewaltsam Zutritt zu verschaffen versucht hatte.

Offenbar misslang ihm das aber. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Kripo Augsburg unter der Rufnummer 0821/323-3810 zu melden. (sil)