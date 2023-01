Bäumchen wechsel dich: Christbaum am Rathausplatz wird zum Narrenbaum

Die Stadt Augsburg will nachhaltig denken. Noch erinnern Buden und der Adventskalender am Verwaltungsgebäude an den Christkindlesmarkt. Der Baum bleibt wohl noch Wochen.

An Heiligabend um die Mittagszeit drängten sich noch die Menschen am Augsburger Christkindlesmarkt, doch um 14 Uhr am 24. Dezember endete der Markt. Gleich danach begannen erste Händlerinnen und Händler, ihr Warensortiment zusammenzupacken. In den Tagen darauf wurden auch die Buden abgebaut. Zwei Dinge aber erinnern noch an die weihnachtliche Budenstadt: der Adventskalender am städtischen Verwaltungsgebäude und der Christbaum am Rathausplatz. Die 18 Meter hohe Tanne darf sogar noch über Wochen stehen bleiben, was in dieser Form eine Premiere ist. Ganz nach dem Motto "Bäumchen, wechsel dich", hat die Stadt besondere Pläne mit der Tanne.

35 Bilder Treffpunkt Christkindlesmarkt: Am letzten Tag ist noch mal viel los Foto: Annette Zoepf

Am Dienstagmittag herrschte bei verregnetem Wetter fast schon gähnende Leere am Rathausplatz. Nur ein paar Beschäftigte der Stadt waren unterwegs, um die verbliebenen Holzhütten des Christkindlesmarkts abzubauen. Der Christbaum dagegen - eine 18 Meter hohe Tanne - steht unverrückbar, hübsch geschmückt mit goldenen Sternen. Und er wird es bis Ende Februar tun: "Der Christbaum wird dieses Jahr aus Gründen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit erst am 22. oder 23. Februar abgebaut", sagt Augsburgs Marktamtsleiter Wolfgang Färber. Der Christbaum, er wird zum Narrenbaum fürs Faschingstreiben.

Augsburg: Faschingstreiben ist Großveranstaltung am Rathausplatz

Dieses Faschingstreiben ist von der Stadt bereits genehmigt. Es ist nach dem Christkindlesmarkt die nächste große Veranstaltung auf dem Rathausplatz und findet von Samstag, 18. Februar, bis Faschingsdienstag, 21. Februar, statt. Voraussichtlich gibt es am Rosenmontag auch einen Faschingsumzug für Kinder durch die Fußgängerzone. Die Vorbereitungen laufen. Wer die Augsburgerinnen und Augsburger kennt, der weiß, dass das Faschingstreiben auf dem Rathausplatz oft eine ernste Angelegenheit ist. Aber vielleicht kann der Christbaum diesmal ja dazu beitragen, etwas heitere Stimmung aufkommen zu lassen: Vielleicht denkt der ein oder andere im Februar ja mit einem Lächeln daran zurück, wie er noch im November und Dezember mit Freunden glühweinseelig unter der Tanne stand...

So erlebte man den Augsburger Christkindlesmarkt im Vorjahr. Der Baum bleibt stehen. Foto: Silvio Wyszengrad

Ach, übrigens: Der Narrenbaum, der als Christbaum begonnen hatte, wird am Aschermittwoch, 22. Februar, gefällt. Alternative ist laut Stadt eine Fällaktion einen Tag später. Die Berufsfeuerwehr Augsburg übernimmt diese Aufgabe. Der Adventskalender ist nicht bis Fasching zu sehen, er endet am Sonntag, 8. Januar.