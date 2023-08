Bäume statt Bauten: Ein grüner Boulevard auf der Maximilianstraße?

Plus Die Alt-Augsburg-Gesellschaft will nach dem Rathausplatz auch die Augsburger Maxstraße begrünen. Damit soll die Form historischer Gebäude nachgebildet werden.

Der Eindruck der Augsburger Maximilianstraße wäre ein ziemlich anderer als heute: Wo heute von Gehwegrandstein zu Gehwegrandstein um die 18 Meter gepflasterte Fahrbahn liegen, würde es künftig in weiten Teilen zwischen Moritzplatz und St. Ulrich zwei Fahrspuren geben und dazwischen einen begrünten Streifen mit Fußgängerweg und einer teils doppelreihigen Baumallee. Sie würde dort stehen, wo sich früher die Mittelbebauung der Maximilianstraße (Tanz- und Siegelhaus mit Wein- und Salzstadel) befand. Die Vision wird von der Alt-Augsburg-Gesellschaft ins Spiel gebracht, einem traditionsreichen Verein, der sich dem Erhalt von Augsburger Kulturdenkmälern verschrieben hat.

Am Mittwoch veröffentlichte die Gesellschaft die animierte Projektion einer begrünten Maximilianstraße auf ihrer Homepage - wenige Tage nach dem Scheitern des Fußgängerzonen-Versuchs vor Gericht. Alt-Augsburg-Vorsitzender Sebastian Berz betont, dass die Begrünung mit der Fußgängerzonen-Thematik nichts zu tun habe. Ob die Straße eine Fußgängerzone sei oder ein mit Tempo 20 verkehrsberuhigter Bereich, sei nicht erheblich. Man habe sich seit mehreren Monaten mit der Frage befasst, wo Bäume in der Innenstadt möglich seien, so Berz.