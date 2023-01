Bagger graben in den Augsburger Lechheiden

In der Firnhaberau-Heide und weiteren sensiblen Augsburger Schutzgebieten fahren ab Montag (23. Januar) Bagger auf. Warum diese Arbeiten notwendig sind.

Die heimlichen Stars der Augsburger Lechheiden heißen Zwerg-Sonnenröschen, Herzblättrige Kugelblume und Brillenschötchen. Sie sind sehr selten, eher unscheinbar und mögen es warm und sonnig. Probleme bereiten ihnen vor allem schnell wachsende Gräser und Moose, die sie verdrängen. "Damit die seltenen Arten überleben, müssen wir unsere Lechheiden regelmäßig pflegen", sagt Nicolas Liebig vom Landschaftspflegeverband der Stadt Augsburg. In bestimmten Fällen muss dafür auch schweres Gerät auffahren.

Mähen und eine schonende Beweidung mit Schafen können Liebig zufolge nicht immer verhindern, dass die Grasnarbe der Lechheiden so dicht wird, dass konkurrenzschwache Arten verdrängt werden. Früher habe der Lech mit seinen Hochwässern dafür gesorgt, dass immer wieder vegetationsfreie Kiesflächen entstehen. Seit der Fluss weitgehend kanalisiert sei, passiere das viel zu wenig. Deshalb erprobt der Landschaftspflegeverband verschiedene Methoden, um die Grasnarbe aufzulichten. Am erfolgreichsten sei es, sie auf kleinen Flächen zu entfernen. Auf dem Kies darunter finden die Kugelblume und andere seltene Arten genug Platz, um sich zu vermehren. Nicht nur Pflanzen profitieren davon, auch eine ganze Reihe Kleinlebewesen wie verschiedene Schmetterlingsarten, Ameisen und Spinnen, so Liebig.

Die Arbeiten auf den Lechheiden beginnen in den kommenden Tagen

Die Grasnarbe ist allerdings aus mehreren Gründen wichtig. Beispielsweise soll sie die Reinigung von Niederschlagswasser sicherstellen. Deshalb finden die „Verjüngungskuren“ für die Augsburger Lechheiden nur sehr kleinflächig statt. Maximal 200 Quadratmeter sind die sogenannten Rohböden groß, die der LPVA anlegen lässt. Die Arbeiten sollen in den kommenden Tagen beginnen und bis Ende Februar dauern. Sie laufen etwa auf der Firnhaberau-Heide, den Heiden in den Lechauen nördlich von Augsburg sowie auf der Dürrenastheide.

