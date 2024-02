Bahn begründet Verzögerungen beim Einzug des Reisezentrums

Beschäftigte arbeiten weiterhin im Container vor dem Augsburger Hauptbahnhof. Auf Kritik des Lokalpächters Stefan "Bob" Meitinger reagiert die Bahn nun.

Seit Mitte Dezember sitzen die jahrelang ausgelagerten Geschäfte wieder in der Eingangshalle des Hauptbahnhofs in Augsburg. Beim Bahnhofslokal, das seit Herbst 2022 geschlossen ist, dauert es bis zur Neueröffnung dagegen noch länger. Ebenfalls im Bahnhofsgebäude sitzt künftig das Reisezentrum der Deutschen Bahn (DB), doch auch hier verzögert sich die Rückkehr. Dass dies mit einer fehlerhaften Berechnung der Stromversorgung zusammenhängt, verneinte die Bahn zunächst vehement. Nun rudert sie zurück.

Bahn spricht von "hochkomplexen" Arbeiten am Augsburger Hauptbahnhof

Die Aussagen von Gastronom Stefan "Bob" Meitinger und seinem Geschäftsführer Chris Ress, man hätte sich bei der Stromversorgung verkalkuliert, bleiben unwidersprochen. Eine Sprecherin der Bahn räumt mittlerweile ein, dass es sich um eine komplexe Berechnung handle: "Die Verknüpfung von technischen Anlagen zwischen Altbestand und neuen Flächen ist hochkomplex und mit geht mit vielen Abhängigkeiten einher." Der Umbau von historischen Gebäuden, zu denen mit über 180 Betriebsjahren auch der Hauptbahnhof zählt, seien mit besonderen Herausforderungen verbunden.

Das neue Reisezentrum lässt jedenfalls auf sich warten, für Reisende gibt es stattdessen ein Provisorium vor dem Gebäude: Das ausgelagerte Reisezentrum sitzt in einem wenig einladenden Container an der Viktoriastraße. Wann der Umzug in die Empfangshalle über die Bühne geht, ist offen. Die Bahn-Sprecherin sagt lediglich: "Die Öffnung des neuen Reisezentrums ist für 2024 geplant." Sobald ein konkretes Datum vorliege, werde man informieren.

Hauptbahnhof Augsburg: Das neue Reisezentrum wird deutlich kleiner

Mehr lässt sich zur Ausgestaltung sagen: Das neue Reisezentrum hat eine Fläche von 140 Quadratmetern und ist damit halb so groß wie früher. Die Gestaltung beinhalte ein modernes Raum- und Möbeldesign für die persönliche Beratung und digitale Serviceangebote. Die Bahn-Sprecherin hat eine Erklärung, warum der Umzug bei den drei anderen Geschäften am Bahnhof schneller vollzogen worden sei: "Bei den Geschäften Yormas, Balletshofer und Weltpresse hat sich der Raumzuschnitt nicht geändert." Die Fläche des Reisezentrums werde hingegen halbiert und auf zwei Mieter aufgeteilt. Die technischen Voraussetzungen seien hierfür deutlich höher.

Die Geschäfte am Hauptbahnhof waren im Frühjahr 2017 ausgelagert worden

Die Umbauten im Hauptbahnhof begannen im Frühjahr 2017. Die Sanierung gilt in Augsburg als Jahrhundertprojekt. Kernstück ist die Untertunnelung der Bahngleise. Der Mitteltunnel, der von der Innenstadt ins Thelottviertel führt, ist fertiggestellt und begehbar. Die Barrierefreiheit am Bahnhof ist nun gegeben: Es gibt Rolltreppen und Aufzüge.

Das Reisezentrum der Deutschen Bahn (DB) ist noch immer in einen Container vor dem Hauptbahnhof ausgelagert. Foto: Michael Hörmann

Kunden und Geschäftsleute nehmen die Rückkehr ins alte Gebäude gut an, auch wenn es Anlaufschwierigkeiten gegeben hat. Von Reisenden wird das Ambiente geschätzt, vieles wirkt frischer und heller als vor dem Umbau. Wer Bahntickets am Schalter kaufen möchte, muss aber weiter draußen bleiben. Die Tickets gibt es im Container.