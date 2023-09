Bahn sammelt am Hauptbahnhof 300 falsch abgestellte Fahrräder ein

Über mehrere Wochen war die Aktion angekündigt worden. Trotzdem fielen einige Radler aus allen Wolken, als sie am Augsburger Bahnhof vergeblich nach ihrem Rad suchten.

Einen gehörigen Schrecken dürften viele Augsburger Pendler am vergangenen Mittwoch bekommen haben. Wie die Polizei mitteilt, wurden an diesem Tag nach mehrwöchiger Vorankündigung am Augsburger Hauptbahnhof etwa 300 Fahrräder im Auftrag der Deutschen Bahn von Geh- und Rettungswegen entfernt. Eigentümer, die ihr Fahrrad "vermissen", werden von der Polizei gebeten, vor einer Anzeige bei der Polizei über die Homepage der Deutschen Bahn einen Suchauftrag zu stellen. Alternativ könnten sie auch persönlich bei der Fundstelle der Deutschen Bahn am Augsburger Hauptbahnhof (Gleis 1, neben dem Blumengeschäft) nachfragen. Die Fundstelle hat am Montag und Freitag von 7.30 bis 11 Uhr und 11.30 bis 13.30 und am Dienstag von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Kritik nach der Aktion am Hauptbahnhof in Augsburg

Nach der Aktion, bei der auch eine größere Anzahl an Schrotträdern entfernt wurde, herrschte am Freitag in der Fundstelle am Augsburger Bahnhof Hochbetrieb. Viele Radler versuchten angesäuert wieder an ihren fahrbaren Untersatz zu kommen. Auch in den sozialen Netzwerken schlugen die Wellen hoch. Von einer "Hauruckaktion" war dort die Rede. Gleichzeitig wurde die Forderung nach ausreichend Fahrradstellplätzen laut. Andere konnten die Kritik jedoch nicht verstehen. Schließlich sei die Aktion schon länger angekündigt gewesen. "Und so wie's da aussah, war's auch mal Zeit", kommentierte eine Bürgerin bei Facebook unter der Mitteilung der Polizei Schwaben Nord.

Die Situation mit Fahrradabstellplätzen am Hauptbahnhof ist seit Jahren nicht befriedigend. Erst diese Woche wies der Verkehrsclub ACE bei einer Begehung darauf hin, dass es Hauptbahnhof ein ziemliches Durcheinander gebe. Dies betreffe einerseits die Zahl der Stellplätze grundsätzlich, andererseits stellte auch der ACE fest, dass defekte Räder zwischen ordentlich abgestellten Fahrrädern stehen oder liegen. Daran, dass kaputte Räder von ihren Besitzern am Bahnhof quasi entsorgt werden, wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern, bei der Zahl der Stellplätze soll es aber Verbesserungen geben. Aktuell dürften pro Tag weit mehr als 1000 Räder rund um den Bahnhof abgestellt werden. Auf dem Bahnhofsvorplatz selbst gibt es aktuell kaum Kapazitäten, hinter dem Bahnhofsparkhaus wurde aber eine Ausweichfläche geschaffen. Hinzu kommen um die 700 kostenpflichtige Plätze in den beiden Fahrradparkhäusern.

Nach dem Umbau des Bahnhofsvorplatzes, der aber frühestens 2025 beginnen soll, wird es dort Radstellplätze geben. Auf dem neu zu bauenden Vorplatz im Westen am Ausgang des Bahnhofstunnels will die Stadt bis zum Herbst 400 provisorische Radstellplätze einrichten, damit es Kapazitäten gibt, wenn die Fußgängerebene des Bahnhofstunnels (die Straßenbahn-Ebene folgt kommendes Jahr) eröffnet wird. Das dort geplante Radparkhaus mit 900 Plätzen wird sich wie berichtet verzögern.

