Bahn schließt Posttunnel am Augsburger Hauptbahnhof

Die Deutsche Bahn will den so genannten Posttunnel am Nordende des Augsburger Hauptbahnhofs dauerhaft außer Betrieb nehmen. Die Unterführung, früher als Zugang für die Karren der Bahnpost zu den Bahnsteigen genutzt, diente in den vergangenen Jahren während des Neubaus der Hauptunterführung als eine Ersatzerschließung für Reisende. Bei einem Teil der Pendler ist sie wegen der Lage und der nahen Fahrradabstellplätze entlang des Helio-Centers sowie im Radparkhaus beliebt. Dauerhaft sehe man dafür aber keine Perspektive, so die Deutsche Bahn auf Anfrage unserer Redaktion. Sie kündigte zudem ab 2025 Bauarbeiten auf allen Bahnsteigen und im Südtunnel des Hauptbahnhofs an.

