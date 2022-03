Bahnausbau Ulm-Augsburg: Bedenken im Bärenkeller sind nachvollziehbar

Plus Die Sorgen wegen Lärms und Eingriffen in die Natur durch den Bahnausbau sind verständlich. Als erstes muss nun geklärt werden, was die genauen Folgen wären.

Es geht beim Bahnausbau zwischen Augsburg und Ulm nicht darum, dass man die Strecke in einer Viertelstunde weniger bewältigen kann. Das alleine rechtfertigt keinen Ausbau. Es geht um die Folgen des Ausbaus oder des Nicht-Ausbaus: Augsburg würde ohne Fahrzeitbeschleunigung vom Fernverkehr abgehängt. Das sagen Bahn und Bundesverkehrsministerium. Und es geht bei dem Ausbau darum, Verbesserungen für den Nahverkehr in Richtung Westen herauszuholen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen