Bahnhofstunnel: Bei dem Projekt ist der Wurm drin

Plus Die "große" Lösung war richtig, auch wenn sie am komplexesten ist und dieser Nachteil jetzt zum Tragen kommt. Vor allem hakt es aber beim Drumherum.

Die nochmalige Verschiebung der Bahnhofstunnel-Eröffnung ist für die Fahrgäste bedauerlich: Bis man zwischen Stadt- und Regionalverkehr umsteigen kann, ohne große Hürden überwinden zu müssen, dauert es nun nochmal ein Jahr länger. Das Projekt ist komplex und mit 250 Millionen Euro teuer, wie Kritiker schon angemerkt haben. Diese Nachteile zeigen sich jetzt. Gleichzeitig bietet die "große" Lösung mit der unterirdischen Haltestelle unter den Gleisen am meisten Vorteile gegenüber anderen geprüften Varianten wie einer Tramhaltestelle auf dem Bahnhofsvorplatz.

Dennoch ist bei dem Projekt insgesamt der Wurm drin, wenn man den fehlenden Gleisanschluss im Westen mit einbezieht. Wann für die Tramgleise einmal Bagger auffahren werden, steht in den Sternen, doch dass der Bahnhofstunnel über Jahre nur als Sackgasse für zwei Linien fungiert und damit weniger als die Hälfte der geplanten Kapazität ausnutzt, ist nicht zufriedenstellend, sondern ein Desaster. Und auch das auf unbestimmte Zeit geschobene Fahrradparkhaus im Westen samt der nicht absehbaren Platzgestaltung gehört in diese Kategorie. Die Radler können das aufgrund des Ersatzangebots mit überdachten Stellplätzen verschmerzen, städtebaulich ist der West-Platz ohne das Radparkhaus aber eine Katastrophe. Das Modell Fugger-Straße sollte an dieser Stelle keine Schule machen.

