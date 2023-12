Bahnhofstunnel-Eröffnung ist ein Etappensieg

Plus Die Fußgänger-Passage unter dem Hauptbahnhof ist eine große Verbesserung für Reisende. Doch damit das Projekt als Ganzes funktioniert, reicht das nicht.

Es war jetzt an der Zeit, dass die Fußgänger-Ebene des Bahnhofstunnels eröffnet wurde. Der Zustand der vergangenen Jahrzehnte war nicht mehr haltbar, die Situation während der Baustelle war es aber noch weniger. Die Pendler mussten behelfsweise mit dem noch schmaleren Südtunnel vorliebnehmen und dafür Umwege in Kauf nehmen.

Was Planer, Ingenieure und Bauarbeiter in den vergangenen Jahren geschaffen haben, ist beeindruckend, nämlich unter laufendem Verkehr Bahnsteige und das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude zu untertunneln. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen, nämlich eine barrierefreie moderne Zugangsmöglichkeit zu den Bahnsteigen, die Großstadt-Charakter hat.