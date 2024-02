Bahnpark erinnert mit Kurzvorträgen an Bombennacht vor 80 Jahren

Am Sonntag sprechen mehrere Historiker und Fachleute auf dem Museumsgelände in Augsburg. Der Eintritt ist frei.

Anlässlich des Gedenktags an die Bombennacht vor 80 Jahren öffnet der Bahnpark Augsburg am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr für alle Gäste kostenfrei sein Museumsgelände. Zwei Bunkeranlagen sind an diesem Tag zugänglich. Kurzvorträge von Historikern und Fachleuten erinnern an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Der Eintritt ist frei. Spenden für den Erhalt der denkmalgeschützten Anlagen sind willkommen. Begleitend zur Veranstaltung hat der Bahnpark auf seiner Homepage die Online-Ausstellung "Bomben auf die Reichsbahn" freigeschaltet.

Im Bahnpark sind Erinnerungsorte erhalten geblieben: Eine Sirene, die vor den anfliegenden Bombern warnte. Mehrere Luftschutzbunker sowie ein Ein-Mann-Bunker aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stehen unter Denkmalschutz und zeugen noch heute von den Folgen des "Dritten Reichs". (klijo)