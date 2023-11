Augsburg

Bahnstrecke Augsburg–Ulm könnte im Bärenkeller nah an die Häuser heranrücken

Plus Die Planungen für die neue Bahnstrecke werden jetzt konkret. Die Stadt Augsburg hat eine Wunschvariante benannt. Bei Anwohnern stößt sie auf wenig Gegenliebe.

Von Stefan Krog

Im Planungsverfahren für die Bahnlinie Augsburg– Ulm würde die Stadt Augsburg auf ihrem Stadtgebiet eine Neubaustrecke zwischen dem Bärenkeller und dem Güterverkehrszentrum bevorzugen. Die neue Bahnlinie würde dabei bis auf etwa 150 Meter Minimalabstand an den Siedlungsrand des Bärenkellers heranrücken und die Siedlung am Gablinger Weg noch näher berühren, in der Abwägung sei diese Variante (türkis; siehe Karte) aber am besten, so die Stadt. Im Bärenkeller ist man allerdings mit allen Varianten der Deutschen Bahn nicht glücklich. "Wir sehen uns als Verlierer", sagt Frank Michael Liegel, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Bärenkeller-Nord.

Wie berichtet plant die Deutsche Bahn einen Neu- oder Ausbau der Strecke, um die Fahrzeit für den Fernverkehr auf 26 Minuten zu verkürzen. Ziel ist es, Augsburg und Ulm im sogenannten Deutschlandtakt unterzubringen, der regelmäßige Fahrzeiten zwischen Großstädten mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten zum Ziel hat. Im seit vier Jahren laufenden Planungsprozess steht nun ein Meilenstein an: Die Deutsche Bahn hat vier Varianten an die Regierung von Schwaben übergeben, die jetzt Stellungnahmen von Verbänden und allen anliegenden Gemeinden einholt. Die Frist endet nach Verlängerung kommende Woche. Die Regierung von Schwaben schaut sich die Varianten samt Stellungnahmen an und gibt dann eine raumplanerische Beurteilung ab – berücksichtigt werden dabei Dinge wie die Zerschneidung der Fläche durch eine neue Bahnlinie und ökologische Faktoren. Auf dieser Grundlage und eigenen Erwägungen wählt die Deutsche Bahn dann eine Trasse aus, die sie dem Bundestag 2025 zur Entscheidung vorlegen möchte.

