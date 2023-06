Bahnverkehr in der Region: Der Augsburger Hauptbahnhof wird zum Nadelöhr

Plus Eine Untersuchung im Rahmen des Streckenneubaus von Augsburg nach Ulm zeigt, dass erhebliche Umbaumaßnahmen nötig werden. Warum selbst das wohl nicht reichen wird.

Der Aus- oder Neubau der Bahnstrecke Augsburg– Ulm, im Umland und dem Stadtteil Bärenkeller ohnehin umstritten, wird nun nochmal komplexer: Wie eine vertiefte Untersuchung der Deutschen Bahn (DB) ergeben hat, müssen auch die Bahnhöfe in Augsburg und Ulm/ Neu-Ulm angepasst oder umgebaut werden. Speziell die Bahnanlagen im Augsburger Stadtgebiet wären mehr Zügen nicht gewachsen. Die Kosten allein für die Zusatzmaßnahmen werden in die Millionen gehen, die der Bund tragen müsste.

Wie die Bahn jetzt bekannt gab, müssen zu ohnehin schon geplanten Maßnahmen – im Zentrum stehen ein digitales Stellwerk sowie ein Überholgleis – vermutlich zusätzliche Gleise zwischen Augsburg-Oberhausen und Gersthofen gebaut werden. Auch ein Brückenbauwerk im Bereich der Hirblinger Straße, wo die Ulmer Strecke vom Hauptstrang abzweigt, muss erneuert werden, sodass es zwei statt eines Gleises trägt. Laut Bahn wird aber auch das voraussichtlich nicht reichen, um speziell mit der steigenden Masse an Güterzügen zurechtzukommen. Hier müsse man womöglich auch außerhalb von Augsburg ansetzen.