Go-Ahead rechnet mit weiteren Einschränkungen im Bahnverkehr

Auch das abgespeckte Fahrtenprogramm lässt sich nicht wie geplant umsetzen. Das Problem liegt wohl in der Elektrik. Wie der Bahnbetreiber Go-Ahead reagiert.

Der Bahnbetreiber Go-Ahead geht davon aus, dass es auch in den kommenden Tagen erhebliche Probleme und Einschränkungen im Bahnverkehr rund um Augsburg und nach München geben wird. Nachdem am Mittwochnachmittag wegen des Eisregens der Fahrbetrieb komplett eingestellt worden war, wurde am Donnerstagmorgen ein abgespecktes Fahrtenprogramm in Kraft gesetzt, allerdings lässt sich auch dieses nicht umsetzen. Man rechne damit, dass im Lauf des Donnerstags noch weitere Fahrzeuge mit Defekten zu kämpfen haben werden, so Go-Ahead-Bayern-Chef Fabian Amini. Eine Prognose, wann wieder im Vollbetrieb gefahren werden kann, gab Go-Ahead am Donnerstagvormittag nicht ab.

Bahnchaos: Betreiber Go-Ahead will Siemens in die Pflicht nehmen

Inzwischen ist zumindest etwas klarer, wo die Probleme bei den Siemens-Triebwagen liegen. Wenn Eis an der Oberleitung anliegt, kommt es zu kurzen Spannungsschwankungen in der Zugelektrik. Das sorgt dafür, dass der Stromabnehmer sicherheitshalber automatisch von der Oberleitung getrennt wird. Man nehme Siemens in die Pflicht, das Problem zügig zu lösen, so Amini. Mitarbeiter von Go-Ahead und von Siemens sind gemeinsam im Betriebswerk in Langweid zugange. Andere Bahnbetreiber wie die DB hatten mit diesen Problemen am Mittwoch in weit geringerem Ausmaß zu kämpfen. In Südbayern sind die Siemens-Triebwagen bei Go-Ahead erstmals im Einsatz. Konkret sei wohl Wasser ins Druckluftsystem gekommen, mit dem der Stromabnehmer an die Oberleitung gepresst wird, so Amini. Eine Vermutung sei, dass der Anpressdruck zu niedrig sei, sodass es eher zu den Spannungsschwankungen komme.

"Nicht einsteigen": Unter anderem mit solchen Hinweisen wurden die Fahrgäste am Mittwoch über Zugausfälle informiert. Foto: Klaus Rainer Krieger

Am Donnerstagmorgen waren trotz nächtlicher Reparaturaktionen noch 13 der insgesamt 56 Triebwagen ausgefallen, was dazu führte, dass das ausgedünnte Angebot nicht gefahren werden konnte. Zudem habe man am Morgen nicht alle Lokführer auf den Führerstand setzen können, weil diese angesichts der Betriebsstörungen teils bis spät in die Nacht zugange waren. Für den Freitag kündigte Go-Ahead ein neues Grundkonzept an, das auf die durchgebundenen Verbindungen z.B. von Dinkelscherben über Augsburg nach München verzichtet. Vorgesehen ist dann ein Pendelkonzept mit Augsburg als Zentrum des Netzes. "Unser Ziel ist es, einen stabilen Fahrplan fahren zu können", so Amini, auch wenn dieser abgespeckt sei. Das erleichtere Pendlern die Planung, auch im Hinblick auf die kommende Woche.

Fahrgäste von Go-Ahead mussten teils stundenlang in Zügen ausharren

Wie berichtet strandeten am Mittwochabend Tausende von Pendlern und Pendlerinnen in der Region sowie am Münchner Hauptbahnhof, nachdem sie von der Betriebseinstellung kalt erwischt wurden. Amini sagte am Donnerstag, man habe sich zu diesem Schritt entschlossen, nachdem zeitgleich neun Züge im Netz wegen des Oberleitungs-Eises liegengeblieben waren. Aus Sicherheitsgründen habe man dann den Betrieb eingestellt. Teils mussten Fahrgäste stundenlang in Zügen ausharren. Zwar seien bei jedem Zug schnell Notfallmanager vor Ort gewesen, so Amini, vor Ort müsse man dann aber entscheiden, wie man weiter vorgeht. Ein Teil der Züge wurde zusammen mit Rettungskräften evakuiert. Bei Mering zog sich das in die Länge, weil der Zug an einer eisigen Stelle liegengeblieben war. Ein Teil der Fahrgäste harrte im Zug aus, bis dieser abgeschleppt werden konnte.

Einen Ersatzverkehr gab es am Mittwochabend quasi nicht. Man habe die verfügbaren Busse und Taxis benötigt, um auf der Strecke liegengebliebene Fahrgäste zu bedienen, so Amini. Wie viele Fahrgäste, die auch keine Chance hatten, auf den Fernverkehr oder andere Verbindungen umzusteigen, ein Hotel oder ein Taxi bezahlt bekommen, ist noch offen. Man rechne in den kommenden Tagen mit Rückmeldungen.

