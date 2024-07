Bald ziehen erste Mieter in das frühere „Geisterhaus“ am Schmiedberg ein

In das über Jahrzehnte leerstehende Haus am Schmiedberg sollen in den kommenden Wochen die ersten Menschen einziehen. Wie berichtet, laufen an der Immobilie, die früher aufgrund ihrer langen Zeit als verlassene Bauruine auch als „Geisterhaus“ bekannt war, umfangreiche Sanierungsarbeiten, seit sie der Projektentwickler Köse-Group aus Hamburg übernommen hat. Der ambitionierte Zeitplan des neuen Eigentümers hatte ursprünglich vorgesehen, dass bereits im März dieses Jahres erste Mieter in den einzelnen Einheiten wohnen. Dazu kam es nicht, nun ist aber offenbar bei den Arbeiten in den Wohnungen ein baldiges Ende absehbar.

