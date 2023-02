Balkonmöbel brennen: Feuerwehr rückt in Herrenbachstraße aus

Im Obergeschoss eines Wohnhauses in der Augsburger Herrenbachstraße geraten Balkonmöbel in Flammen. Der Feuerwehr-Einsatz wegen des Brands dauert aber nur kurz.

In einem Wohngebäude in der Augsburger Herrenbachstraße sind am Freitagnachmittag Balkonmöbel in Brand geraten. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilt, erreichten sie kurz vor 16 Uhr mehrere Meldungen, nach denen Flammen von einem Balkon im siebten Stock auf den umliegenden Bereich übergriffen. Die Berufsfeuerwehr rückte daraufhin zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren Oberhausen und Pfersee zu einem größeren Einsatz aus – als sie jedoch ankamen, hatten Anwohner das Feuer bereits unter Kontrolle gebracht.

Balkonmöbel brennen: Feuerwehr-Einsatz in Augsburger Herrenbachstraße

Was den Brand ausgelöst hat, ist bislang unklar. Zwei Personen mussten am Ort des Geschehens untersucht, aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Nach gut einer halben Stunde war der Einsatz beendet, die Auswirkungen auf den Verkehr hielten sich deshalb in Grenzen. (kmax)