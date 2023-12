Augsburg

Bands lassen beim "Rock Out Festival" die Bude wackeln

Plus Beim achtstündigen Rock-Marathon in der Messehalle kommt das Beste zum Schluss. Auch Gotthard hat alles im Griff.

Es war ein buntes Völkchen, das sich an der Augsburger Messehalle traf. Die meisten hatten ihr Lieblingsshirt oder ihre Lieblingskutte an. Mit dem Emblem ihrer Helden: ACDC, Metallica, Nirvana, Black Sabbath, Iron Maiden oder mit den Schriftzügen der Bands, die in der Messehalle vor Ort waren wie Extreme, The Dead Daisies, Gotthard oder Accept. Für weit über 3000 Fans war es wie ein vorgezogenes Weihnachtsfest. Von 17 Uhr bis 1 Uhr nachts Rock, Hardrock oder Metal. Praktisch ein ganzer Arbeitstag – nur lockerer. Sämtliche Altersschichten und alle Geschlechter. Viele Tattoos, viele Hüte, viele Accessoires und vor allem viel Freude und viel Spaß beim „Rock Out Festival“ von Rock-Antenne.

Nach der ersten Band All for Metal, die eine halbe Stunde einheizen durfte, kam mit Phil Campbell & the Bastard Sons schon der erste Kracher. Der Brite Phil Campbell war schließlich viele Jahre (von 1983 bis zur Auflösung im Jahr 2015) Gitarrist der legendären Band Motörhead des bereits verstorbenen Lemmy Kilmister. Die Band um Vater Phil ist fast ein eigenes Familienunternehmen, denn seine Söhne Dane, Tyla und Todd stehen allesamt mit auf der Bühne. Lediglich Sänger Joel Peters tanzt aus der Reihe. Die Band (kommt auch 2024 im April ins Spectrum) sorgt nun dafür, dass es auch ein Leben nach Motörhead gibt. Songs wie „Damage Case“, „Rock out“, „Born to raise hell“ oder „The Ace of Spades“, sind auch alles Songs die Campbell schon hunderte Male mit seinen früheren Kollegen gespielt hat.

