Bankangestellte erkennt Betrugsmasche und informiert Polizei

Erneut haben Betrüger versucht, mit Schockanrufen ihre Opfer um Geld zu bringen. In einem Fall hatten sie die Rechnung aber ohne eine Bankmitarbeiterin gemacht.

Die Welle der betrügerischen Telefonanrufe reißt nicht ab. Wie die Polizei berichtet, haben am Mittwoch erneut Kriminelle versucht, Augsburgerinnen und Augsburger mit Schockanrufen einzuschüchtern und sie so zu Geldüberweisungen zu bringen. Betroffen waren diesmal vor allem Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen Pfersee, Hochfeld und Haunstetten.

Wie in vielen Fällen zuvor gaben die Anrufer an, ein naher Bekannter der Opfer habe einen Verkehrsunfall mit Schwerverletzten oder gar Toten verursacht. Um ihm einen Gefängnisaufenthalt zu ersparen, sei eine Kaution fällig. Mit einer Ausnahme erkannten die Angerufenen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. In einem Fall jedoch überwies eine 59-Jährige einen niedrigen vierstelligen Betrag, bevor sie den Betrug erkannte und die Polizei informierte.

Bankangestellte erkennt Schockanruf und informiert Polizei

Auch bei einer Bankangestellten bissen die Betrüger auf Granit. Als die Frau einer über 80-jährigen Kundin mehr als 20.000 Euro auszahlen sollte, wurde sie stutzig. Die Kundin sei verunsichert gewesen und am Telefon in einem Gespräch. Die Bankmitarbeiterin hat die oben beschriebene Betrugsmasche erkannt und die Polizei informiert Als ein Beamter das Gespräch mit den Betrügern übernahm, legten diese sofort auf.

Die Polizei rechnet mit weiteren Schockanrufen in Augsburg. Unter www.polizei-beratung.de gibt sie daher Tipps, wie man solche erkennt und man sich richtig verhält. (nist)