Augsburg

15:53 Uhr

Bargeld bei Einbruch in Kosmetikstudio erbeutet

In ein Kosmetikstudio in Oberhausen drangen der oder die Täter ein.

Die Polizei sucht Zeugen für den Einbruch in ein Kosmetikstudio in der Donauwörther Straße in Oberhausen.

Bargeld im unteren vierstelligen Bereich war laut Polizei die Beute eines Einbruchs in einem Kosmetikstudio in der Donauwörther Straße 66. Die Tat soll sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 10 Uhr, ereignet haben. Nachdem der oder die Täter mehrere Schubladen und andere Behältnisse durchgewühlt hatten, sei die Registrierkasse gewaltsam angegangen und das Schubfach mit dem Bargeld entwendet worden, heißt es im Polizeibericht. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter Telefon 0821/323-3810 entgegen. (bau)

