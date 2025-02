Bauarbeiten an Bahnbrücke bremsen Verkehr auf B17

Die Deutsche Bahn wird ab 2. März die Bahnbrücke über die B17 auf Höhe der Eichleitnerstraße sanieren. Das hat auch Folgen für den Autoverkehr: Die Geschwindigkeit muss in dem Bereich von den sonst üblichen 70 Kilometern pro Stunde auf Tempo 50 gedrosselt werden. Immerhin wird es gelingen, zwei Fahrspuren je Richtung zu erhalten, indem die Ein- und Ausfädelstreifen als Fahrspuren genutzt werden. Die Arbeiten dauern bis Ende Mai.

In der Altstadt starten ab 3. März Sanierungsarbeiten am Kanalnetz. Dadurch kommt es zu punktuellen Straßensperrungen im Lechviertel. Anwohner werden mit einem Schreiben über den Zeitraum informiert. In der Zeit der Kanalarbeiten werden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, ihren Wasserverbrauch zu reduzieren. Die Maßnahme dauert bis Anfang Mai.

Zudem wird es Umbauarbeiten am ehemaligen Karstadt-Gebäude geben. Wie die Stadt ankündigt, soll ab 4. März eine Hochbaumaßnahme in der Bürgermeister-Fischer-Straße 8 und am Martin-Luther-Platz starten. Der Gehweg wird eingeengt, Fußgänger sowie Bus und Tram kommen aber weiterhin vorbei. Die Arbeiten dauern bis Anfang Juli.

Am Lauterlech geht es am 17. März mit Fernwärmearbeiten los. Im Bereich Henisiusstraße/Franziskanergasse kommt es zu einer Sperrung. Auch diese Arbeiten dauern bis Ende Mai.