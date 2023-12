Bauarbeiten an mehreren Geh- und Radwegen in Augsburg sind fertig

Die Stadt Augsburg bringt mehrere Verbesserungen unter anderem in Innenstadt, Lechhausen und der Firnhaberau zu Ende.

Die Stadt hat in den vergangenen Wochen mehrere Baustellen an Fuß- und Radwegen fertiggestellt. Verbessert wurde unter anderem die Führung des Radverkehrs in der Klinkertorstraße an der Einmündung zur Blauen Kappe (nahe Esso-Tankstelle). Hier gibt es eine separate Rad-Aufstellfläche. Der Umbau war Bestandteil der Einigung mit dem Fahrrad-Bürgerbegehren.

Umgebaut wurde der Radweg in der Schillstraße stadtauwärts zwischen Hans-Böckler-Straße und Hammerschmiedweg. Dort gibt es für Fußgänger und Radler nun jeweils rund zwei Meter breite Wege. Auch die Verkehrsführung an Kreuzungen wurden verbessert. Im Frühjahr 2024 nach der Winterpause sollen die letzten Markierungsarbeiten fertiggestellt werden.

Fertiggestellt wurden auch die Umbauarbeiten in der Klärwerkstraße. Der bisher unbefestigte Geh- und Radweg in nördlicher Verlängerung der Klärwerkstraße sowie der Verbindungsweg zur Lechbrücke entlang der A8 wurden asphaltiert und mit Beleuchtung ausgestattet.

Neu ist auch der Überweg für Fuß- und Radverkehr über die Localbahn zwischen Klausstraße und Derchinger Straße. Dort gab es bisher nur einen wilden Trampelpfad, was zu laut Stadt "illegalen" Querungen des Gleisbereichs geführt habe. Die etwa eine halbe Million Euro teure Maßnahme war im Bauausschuss des Stadtrats beschlossen, ihre Sinnhaftigkeit aber hinterfragt worden.

Kurz vor der Fertigstellung sind die 80 überdachten Fahrradstellplätze am Bahn-Haltepunkt Messe. Noch fehlende Radständer werden montiert, sobald die Witterung es zulässt. (skro)