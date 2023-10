Bauarbeiten enden: Tram-Linie 1 fährt in drei Wochen wieder nach Lechhausen

>> Die Stadtwerke äußerten sich zuletzt zurückhaltend, was die Wiederherstellung des Regeltaktes im Busnetz (momentan 20 statt 15 Minuten) und im Tramnetz am frühen Abend (früherer Sprung in den Abendtakt) betrifft. Man könne noch keine definitiven Aussagen treffen, so ein Sprecher. Mit Verweis auf die grundsätzliche Personalknappheit im Zusammenspiel mit hohem Krankenstand und dem Personalbedarf durch Baustellen-Busersatzverkehr hatten die Stadtwerke im Frühjahr den Takt ausgedünnt, zunächst befristet bis November. <<



Die Politik sollte eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Analyse des Personalbestandes beauftragen. Wer jetzt nicht die personellen Möglichkeiten seines Betriebes in 3 Wochen nach Ende des Ersatzverkehrs auf der 1er kennt, hat möglicherweise die Kontrolle über das betriebliche Geschehen verloren.



Hunderte arbeitslose Asylbewerber und keine Busfahrer - in Einwanderungsländern ist der Verkehrssektor immer einer der wichtigen Anlaufpunkte für den Einstieg in die Berufswelt.



Und die regierenden Grünen schweigen...

