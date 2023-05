Bauarbeiten in der Augsburger Bürgermeister-Ackermann-Straße dauern an

Auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Augsburg steht in den kommenden Wochen stadteinwärts erneut nur eine Spur zur Verfügung. Das ist der Grund für die Baustelle.

Autofahrer müssen sich in der Bgm.-Ackermann-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt in den kommenden Wochen abermals gedulden: Nachdem schon seit den Osterferien über mehrere Wochen wegen einer Baustelle nur eine Spur zur Verfügung stand, stehen seit Dienstag erneut Absperrungen. Es kommt wieder zu Stauungen vor allem im Berufsverkehr.

Baustelle in Augsburg: Bürgermeister-Ackermann-Straße zum Teil gesperrt

Hintergrund: Die Stadtwerke müssen in der Ackermann-Straße den Korrosionsschutz ihrer Wasserleitung erneuern. Dazu muss an den Stellen, an denen Rohrstücke miteinander verbunden sind, die Erde aufgegraben werden. Im aktuellen Abschnitt sollen die Arbeiten bis zu den Pfingstferien beendet werden. Voraussichtlich sei man dann durch, so die Stadtwerke, ganz sicher sei das aber nicht. Darüber hinaus hat die Stadt Augsburg angekündigt, in der Ackermann-Straße in diesem Jahr auch eine Bushaltestelle barrierefrei umbauen zu wollen. Auch das wird möglicherweise Verkehrsbehinderungen nach sich ziehen. (skro)