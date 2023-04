Bauarbeiten in der Bgm.-Ackermann-Straße haben begonnen

In der Ackermann-Straße werden Leitungsarbeiten durch die Stadtwerke vorgenommen. Dafür fällt eine Spur für den Verkehr weg.

In den Osterferien nimmt die Stadt eine Reihe von Baustellen in Angriff - unter anderem in der Bgm.-Ackermann-Straße. Hier stehen Leitungsarbeiten durch die Stadtwerke an. Am Donnerstag ging es bei der Einmündung Luther-King-Straße Ost (bei Aldi) los.

Es fällt auf der Ackermann-Straße eine Fahrspur zwischen Luther-King-Straße und Sommestraße stadteinwärts weg. Das dürfte Staus nach sich ziehen. Zeitweise ist auch die Einfahrt in die Luther-King-Straße nicht möglich. Die Arbeiten dauern mehrere Wochen. Womöglich muss im Jahresverlauf auch an anderen Stellen der Ackermann-Straße gearbeitet werden. (ziss)

